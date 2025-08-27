На Полтавщині через російські удари постраждало підприємство енергетичного сектору

Через чергову російську атаку в області були знеструмлення та пожежі

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

У ніч проти 27 серпня росіяни масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство енергетичного сектору й інші об’єкти. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Він не уточнив, які засоби ураження застосовувала держава-агресорка, проте Повітряні сили уночі звітували лише про "шахеди".

Зафіксовано падіння уламків і прямі влучання у Полтавському районі.

Постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.

Також відбулося знеструмлення побутових і юридичних споживачів, однак станом на ранок пожежі вже локалізовано, електропостачання відновлено.

Минулося без постраждалих.