В Полтавской области из-за ударов России пострадало предприятие энергетического сектора
В ночь на 27 августа россияне массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждены предприятие энергетического сектора и другие объекты. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.
Он не уточнил, какие средства поражения применяло государство-агрессор, однако Воздушные силы ночью отчитывались только о "шахедах".
Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.
Пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.
Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей, однако по состоянию на утро пожары уже локализованы, электроснабжение восстановлено.
Обошлось без пострадавших.
- В ночь на 27 августа Россия также массированно атаковала беспилотниками Сумскую общину, в том числе и областной центр.
