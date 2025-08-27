В Полтавской области из-за ударов России пострадало предприятие энергетического сектора

Из-за очередной российской атаки в области были обесточивания и пожары

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

В ночь на 27 августа россияне массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждены предприятие энергетического сектора и другие объекты. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

Он не уточнил, какие средства поражения применяло государство-агрессор, однако Воздушные силы ночью отчитывались только о "шахедах".

Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.

Пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.

Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей, однако по состоянию на утро пожары уже локализованы, электроснабжение восстановлено.

Обошлось без пострадавших.