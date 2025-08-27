Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото

Две женщины пострадали из-за вражеского удара, одна из них в больнице

Последствия удара по Чернигову (Фото: t.me/bryzynskyi)

В Чернигове упал и взорвался российский дрон "шахед". Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщает о раненых и пожаре.

Вражеский дрон упал в черте города около 12:00, было слышно несколько взрывов, один из них в частном секторе. В результате удара вражеского дрона возник пожар на одном из предприятий города, сообщает Брижинский.

Из-за российской атаки по состоянию на 12:31 ранения получили две женщины, одна из них госпитализирована в больницу.