Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото
В Чернигове упал и взорвался российский дрон "шахед". Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщает о раненых и пожаре.
Вражеский дрон упал в черте города около 12:00, было слышно несколько взрывов, один из них в частном секторе. В результате удара вражеского дрона возник пожар на одном из предприятий города, сообщает Брижинский.
Из-за российской атаки по состоянию на 12:31 ранения получили две женщины, одна из них госпитализирована в больницу.
- В результате ночной атаки россиян 27 августа в Полтавской области пострадало предприятие энергетического сектора. Из-за этого в области были обесточивания и пожары.
- Также враг массированно атаковал дронами Сумскую общину и областной центр. В окрестностях громады повреждены объекты инфраструктуры, в Сумах было "неспокойно", но без попаданий в жилую застройку.
Комментарии (0)