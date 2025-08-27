Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото
Последствия удара по Чернигову (Фото: t.me/bryzynskyi)

В Чернигове упал и взорвался российский дрон "шахед". Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщает о раненых и пожаре.

Вражеский дрон упал в черте города около 12:00, было слышно несколько взрывов, один из них в частном секторе. В результате удара вражеского дрона возник пожар на одном из предприятий города, сообщает Брижинский.

Из-за российской атаки по состоянию на 12:31 ранения получили две женщины, одна из них госпитализирована в больницу.

Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото
Фото: t.me/bryzynskyi
Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото
Фото: t.me/bryzynskyi
Россия ударила "шахедом" по Чернигову: на предприятии пожар, есть пострадавшие – фото
Фото: t.me/bryzynskyi
  • В результате ночной атаки россиян 27 августа в Полтавской области пострадало предприятие энергетического сектора. Из-за этого в области были обесточивания и пожары.
  • Также враг массированно атаковал дронами Сумскую общину и областной центр. В окрестностях громады повреждены объекты инфраструктуры, в Сумах было "неспокойно", но без попаданий в жилую застройку.
войначерниговобстрелы