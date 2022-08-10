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Киев. Петиция об отмене остановки транспорта во время тревоги набрала голоса

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 16:48
Киев. Петиция об отмене остановки транспорта во время тревоги набрала голоса - Фото
Киев (фото - КГГА)

Петиция об отмене остановки движения транспорта в Киеве во время воздушной тревоги набрала необходимое количество голосов. Это видно на сайте Киевской горгосадминистрации.

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На момент публикации новости петиция набрала 6002 из 6000 необходимых голосов. Теперь ее должны рассмотреть ответственные лица и дать ответ.

Ее автор Александр Гречко считает, что решение останавливать транспорт во время воздушных тревог является "необоснованным и вредным для жителей, а также экономики столицы".

По его мнению, остановка транспорта не способствует безопасности горожан, поскольку им приходится искать укрытия на первых остановках, где пришлось выйти. Он также отмечает, что во время тревог продолжают ездить маршрутки, такси и частные автомобили.  

  • 1 августа столичные власти решили останавливать наземный транспорт в Киеве во время воздушных тревог. Метро и до этого не ездило во время тревог через мосты и по наземным участкам красной линии на левом берегу.

Читайте также: В КГГА объяснили, как будут останавливать транспорт при тревоге: повторно платить не надо

Марк Сировой
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воздушная тревога транспорт киев петиция
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