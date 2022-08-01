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В КГГА объяснили, как будут останавливать транспорт при тревоге: повторно платить не надо

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 17:33
В КГГА объяснили, как будут останавливать транспорт при тревоге: повторно платить не надо - Фото
Фото: LIGA.net

Киевская мэрия объяснила, как будут выполнять требование Совета обороны Киева об остановке наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги. На сайте КГГА уверяют, что пассажирам не нужно будет платить за проезд во второй раз – по крайней мере, в муниципальном транспорте.

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Трамваи после начала тревоги будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или места, где можно выйти и попытаться найти бомбоубежище.

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые не успеют, смогут воспользоваться следующим трамваем или автобусом.

Повторно платить за проезд не нужно. В муниципальном транспорте с этим проблем не будет, заверил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Частных перевозчиков также призывают засчитывать пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения.

"Призываю горожан с пониманием отнестись к правилу безопасности и после остановки транспорта сразу идти в укрытие и не создавать скопления на остановках. После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим", — сказал Поворозник.

Карта укрытий размещена на официальном портале города Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой.

Андрей Водяный
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общественный транспорт киев николай поворозник
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