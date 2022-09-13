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Подоляк: Система круговых поставок не работает. Германия, мы ждем твоего слова

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 16:12
Подоляк: Система круговых поставок не работает. Германия, мы ждем твоего слова - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на нежелание Германии поставить Вооруженным Силам Украины танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Он заявил, что система круговых поставок не работает и Украина "ждет слова Германии".

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"Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения", – заявил Подоляк.

Он отметил, что в это время Россия продолжает террор, гибнут люди и теряется время.

"Германия, мы ждем твоего слова", – добавил Подоляк.

  • 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.
  • 12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку".
  • В тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки ВСУ танков Leopard и БМП Marder и не возиться со схемой "обмен кольцами" в то время, как Украине это тяжелое вооружение нужно как можно быстрее.

Читайте также: "Чего боится Берлин, а Киев – нет?" Кулеба разочарован политикой Шольца по танкам для ВСУ

Оксана Житнюк
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Германия военная помощь Leopard михаил подоляк Marder
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