Подоляк: Система круговых поставок не работает. Германия, мы ждем твоего слова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на нежелание Германии поставить Вооруженным Силам Украины танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Он заявил, что система круговых поставок не работает и Украина "ждет слова Германии".

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"Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения", – заявил Подоляк.

Он отметил, что в это время Россия продолжает террор, гибнут люди и теряется время.

"Германия, мы ждем твоего слова", – добавил Подоляк.

25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку".

В тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки ВСУ танков Leopard и БМП Marder и не возиться со схемой "обмен кольцами" в то время, как Украине это тяжелое вооружение нужно как можно быстрее.

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Оксана Житнюк

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