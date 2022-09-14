Путин по-прежнему не считает ошибкой вторжение в Украину – Шольц
14.09.2022, 20:14
Олаф Шольц (фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин не считает ошибкой решение о широкомасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Telegraph.
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"К сожалению, я не могу сказать, что усилилось впечатление, что (Путин считает. – Ред.) начало этой войны ошибкой. Не было никаких признаков, что (у Путина. – Ред.) появляются новые взгляды", – рассказал Шольц.
13 сентября канцлер Германии 1,5 часа разговаривал с российским диктатором. Шольц объяснял ему: никакой дипломатии без вывода войск РФ из Украины быть не может.
- 11 сентября с Путиным созвонился Президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал российского диктатора вывести войска с Запорожской АЭС.
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