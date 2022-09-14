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Путин по-прежнему не считает ошибкой вторжение в Украину – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:14
Путин по-прежнему не считает ошибкой вторжение в Украину – Шольц - Фото
Олаф Шольц (фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не считает ошибкой решение о широкомасштабном вторжении в Украину. Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Telegraph.

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"К сожалению, я не могу сказать, что усилилось впечатление, что (Путин считает. – Ред.) начало этой войны ошибкой. Не было никаких признаков, что (у Путина. – Ред.) появляются новые взгляды", – рассказал Шольц.

13 сентября канцлер Германии 1,5 часа разговаривал с российским диктатором. Шольц объяснял ему: никакой дипломатии без вывода войск РФ из Украины быть не может.

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Марко Сировой
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