Макрон позвонил Путину и призвал вывести войска с Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ситуации на территории Запорожской атомной электростанции, где находятся российские войска, их оружие и техника. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У Макрона сообщают, что в разговоре с Путиным французский президент осудил продолжение российских военных операций в Украине и напомнил диктатору РФ о своем требовании их скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также настаивал на необходимости обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Он напомнил, что российская оккупация стала причиной того, что сегодня целостность ЗАЭС находится под угрозой. Макрон призвал Путина отвести тяжелое и легкое вооружение с территории ЗАЭС и выполнять рекомендации МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерного объекта.

Также французский лидер затронул тему глобальной продовольственной безопасности. Он напомнил, что санкции ЕС не распространяются на сельскохозяйственную продукцию, и международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за поставки продовольствия в страны, подвергающиеся наибольшему риску. Он подчеркнул, что стамбульская договоренность должна выполняться таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается.

В Елисейском дворце отметили, что в ближайшие дни Макрон снова поговорит с Путиным, чтобы можно было достичь соглашения, гарантирующее безопасность Запорожской АЭС.

19 августа Макрон уже звонил Путину из-за ситуации на ЗАЭС. Это был первый с конца мая звонок французского лидера российскому диктатору.

5 сентября Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС.

Читайте также: Нарушены все нормы ядерной безопасности. 5 выводов МАГАТЭ об увиденном на Запорожской АЭС

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.