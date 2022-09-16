Россия пригрозила США по ракетам ATACMS. Госдеп отреагировал дипломатично

Спикеру Госдепа США Неду Прайса нечего сказать насчет угроз России по вопросу поставок Украине дальнобойных ракет. Поставки американского оружия должны помочь Киеву защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность, заявил Прайс на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

15 сентября в МИД РФ заявили, что поставки Украине американских ракет будут пересечением красных линий. А посол РФ в Вашингтоне Дмитрий Антонов пригрозил: это будет означать втягивание США в конфликт.

"У меня нет ответа на то, что мы услышали от РФ. Я хотел бы подчеркнуть, что все, что мы предоставили нашим украинским партнерам, имеет одну и только одну цель, а именно: дать возможность защитить свою страну, территорию, свободу и демократию от вторжения российских агрессоров", – отреагировал на заявление россиян Прайс.

Он добавил, что речь идет о поставках для Украины всего необходимого для сохранения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

14 сентября лидер Республиканской партии США Митч Макконнелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки.

Читайте также: США пока не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS — источники CNN

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.