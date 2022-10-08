За сутки ВСУ уничтожили 380 оккупантов и 18 ББМ: потери российской армии
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 8 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 62 060 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 18 ББМ, шесть танков и 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 7 октября включительно:
личного состава – около 62 060 человек (+380 за прошедшие сутки);
танков – 2472 единиц (+6);
боевых бронированных машин – 5111 (+18);
артиллерийских систем – 1459 (+4);
РСЗО – 345 (+1);
средств ПВО – 180 (+3);
самолетов – 266 (-);
вертолетов – 234 (+1);
автотехники и автоцистерн – 3875 (+13);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);
спецтехники – 136 (+1);
крылатых ракет – 246 (-).
Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
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