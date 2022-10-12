"Мы не остановимся". Литва передаст Украине 120-мм минометы, ББМ, дроны, зимнее снаряжение

12 октября Литва анонсировала новую военную помощь Вооруженным Силам Украины, в том числе, минометы, бронемашины, зимнее снаряжение. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Литва продолжает поддерживать Украину", – написал глава литовского Минобороны.

Он сообщил, что Литва передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение следующего года, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и т.д.

"Мы не остановимся!", – написал Анушаускас.

Ранее сегодня сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительные MARS II и PzH 2000, Нидерланды – ракеты ПВО.

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи Рамштайн-6 заявил, что США вместе с союзниками быстро дадут Украине ПВО и боеприпасы для наступления.

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Наталія Медведєва

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