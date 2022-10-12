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Госдеп ответил Лаврову по переговорам: Это позерство, мы не будем говорить без Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 07:13
Госдеп ответил Лаврову по переговорам: Это позерство, мы не будем говорить без Украины - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США считают, что заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам с Западом, являются "позерством". Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Лавров сделал подобное заявление спустя несколько часов после массированного ракетного удара России по Украине. 

"Были поражены детские площадки и школы, многоквартирные дома, дороги, мосты, тепловая инфраструктура. Когда вы оцениваете эти комментарии, вы должны учитывать этот контекст. И я думаю, что когда вы принимаете во внимание этот контекст, он говорит вам все, что вам нужно знать о российской позиции и позерстве России. Мы рассматриваем это как позерство", — сказал Прайс.

Он отметил, что США не рассматривают слова Лаврова как конструктивное и легитимное предложение вести диалог. 

Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину и не будет ничего обсуждать без нее.

"Мы будем поддерживать Украину, когда возникнет этот стол переговоров. Пока этого не произойдет, нашей первоочередной задачей является оказание Украине той помощи, в которой она нуждается, и мы будем продолжать это делать", — резюмировал он.

Ранее Лавров сказал, что Москва "открыта для переговоров с Западом по Украине, но до сих пор не получила серьезных предложений о переговорах".

Читайте также: Подоляк о ракетных ударах по Украине: Больше никаких разговоров о переговорах с Россией

Дмитро Гриниченко
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Украина война госдеп Сергей Лавров переговоры с россией Нед Прайс
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