Госдеп ответил Лаврову по переговорам: Это позерство, мы не будем говорить без Украины

В Государственном департаменте США считают, что заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам с Западом, являются "позерством". Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Лавров сделал подобное заявление спустя несколько часов после массированного ракетного удара России по Украине.

"Были поражены детские площадки и школы, многоквартирные дома, дороги, мосты, тепловая инфраструктура. Когда вы оцениваете эти комментарии, вы должны учитывать этот контекст. И я думаю, что когда вы принимаете во внимание этот контекст, он говорит вам все, что вам нужно знать о российской позиции и позерстве России. Мы рассматриваем это как позерство", — сказал Прайс.

Он отметил, что США не рассматривают слова Лаврова как конструктивное и легитимное предложение вести диалог.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину и не будет ничего обсуждать без нее.

"Мы будем поддерживать Украину, когда возникнет этот стол переговоров. Пока этого не произойдет, нашей первоочередной задачей является оказание Украине той помощи, в которой она нуждается, и мы будем продолжать это делать", — резюмировал он.

Ранее Лавров сказал, что Москва "открыта для переговоров с Западом по Украине, но до сих пор не получила серьезных предложений о переговорах".

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

11 октября глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что закончить войну переговорами невозможно, пока у власти в России находится Путин и его преемники.

Режим российского диктатора Владимира Путина упустил шанс на переговоры, Украина будет вести их с другим российским президентом и, очевидно, с другим министром иностранных дел РФ, заявили в МИД Украины в ответ на заявление Лаврова.

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Дмитро Гриниченко

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