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МИД ответил Лаврову: Путин упустил шанс на переговоры

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 17:43
МИД ответил Лаврову: Путин упустил шанс на переговоры - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Режим российского диктатора Владимира Путина упустил шанс на переговоры, Украина будет вести их с другим российским президентом и, очевидно, с другим министром иностранных дел РФ. Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Николенко прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что президент Владимир Зеленский якобы "может в любой момент передумать и начать переговоры с Россией", например, "по приказу из Вашингтона или Лондона".  

Спикер МИД считает, что Лавров стал за границей России "нерукопожатным", а потому ему осталось разве что "отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя".

"Как ни пытается российская верхушка сломать волю украинского лидера, у нее ничего не получается. Бесится от своего бессилия, поэтому и распространяет чепуху об "приказах" из Вашингтона и Лондона", – написал Николенко.

Он повторил, что режим Путина упустил свой шанс на переговоры, и что "Украина будет вести переговоры с Россией уже при другом российском президенте, а также, очевидно, при другом министре иностранных дел".

Что касается Лаврова, то его "ждет еще много интервью – в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определен как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", – считает Николенко.

Сергій Бережний
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владимир путин переговоры Сергей Лавров мид россии олег николенко
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