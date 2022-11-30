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Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 20:49
Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник жертвам Голодомора (фото: пресс-служба ОП)

Немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующую резолюцию в парламенте Германии поддержали сегодня, 30 ноября, сообщается на сайте немецкого правительства.

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Большинство депутатов поддержали решение признать Голодомор геноцидом украинцев, но представители Альтернативы для Германии и партии Левые воздержались. Обе политсилы считаются пророссийскими. Резолюция была принята большинством голосов – без подсчета, путем поднятия рук.

"Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Голодомор представляет собой преступление против человечества, сегодня очевидна его историко-политическая классификация как геноцид", – заявлено в резолюции.

Также в документе сказано, что Голодомором и репрессиями советский режим пытался подавлять украинский быт, язык и культуру. 

Немецкие депутаты призвали правительство продолжать политически поддерживать память о жертвах Голодомора и его международную огласку, а также продолжать решительно противодействовать любым попыткам запуска российских исторических нарративов на эту тему.

Бундестаг заявил, что Голодомор – одно из самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была невообразимой до того времени. 

"К таким преступлениям относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных мирных жителей в рамках расистской немецкой войны на уничтожение на Востоке, за которую Германия несет историческую ответственность", – заявлено в резолюции.

В документе также сказано, что Украина – как жертва агрессивной войны России и империалистической политики диктатора РФ Владимира Путина - должна продолжать получать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил немецких депутатов за принятие резолюции и заявил, что правда всегда побеждает. Он назвал сегодняшнее решение Бундестага историческим.

  • В октябре глава МИД Кулеба призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа, "исправив ошибку, которой они придерживались ранее", когда отказывались это делать. По его словам, в Бундестаге были дебаты по этому поводу, когда никто не хотел "раздражать Россию".
  • 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа. 
  • 25 ноября Кулеба сообщил, что все демократические фракции парламента Германии договорились поддержать резолюцию о признании Голодомора геноцидом. 

Читайте также: Байден о Голодоморе: Сегодня украинский народ продолжает сопротивляться нападению России

Оксана Житнюк
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