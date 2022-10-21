Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев: Нужно исправить ошибку
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине, которое транслировала ЕП.
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По его словам, в XX веке на территории Украины было два геноцида — Голодомор, совершенный СССР во главе с Иосифом Сталиным, и Холокост, который устроил Третий Рейх.
Он призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа, "исправив ошибку, которой они придерживались ранее", когда отказывались это делать.
Дипломат сказал, что знает о дебатах в Бундестаге по этому поводу, когда никто не хотел "раздражать Россию", однако Голодомор является "классическим" примером советского геноцида.
Кулеба подчеркнул, что в ноябре будет 90-летие Голодомора 1932-1933 годов, а признание Бундестагом геноцида обеспечит реализацию международного права.
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