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Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев: Нужно исправить ошибку

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 13:36
Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев: Нужно исправить ошибку - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине, которое транслировала ЕП

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По его словам, в XX веке на территории Украины было два геноцида — Голодомор, совершенный СССР во главе с Иосифом Сталиным, и Холокост, который устроил Третий Рейх. 

Он призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа, "исправив ошибку, которой они придерживались ранее", когда отказывались это делать.

Дипломат сказал, что знает о дебатах в Бундестаге по этому поводу, когда никто не хотел "раздражать Россию", однако Голодомор является "классическим" примером советского геноцида. 

Кулеба подчеркнул, что в ноябре будет 90-летие Голодомора 1932-1933 годов, а признание Бундестагом геноцида обеспечит реализацию международного права. 

СПРАВКА. Каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после восстановления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий начала 1930-х годов.

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Дмитро Гриниченко
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