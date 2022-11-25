В парламенте Германии договорились поддержать признание Голодомора геноцидом – Кулеба

Все демократические фракции парламента Германии договорились поддержать на следующей неделе резолюцию о признании Голодомора геноцидом. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", – написал Кулеба.

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа.

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Вадим Ребрина

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