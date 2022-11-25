В парламенте Германии договорились поддержать признание Голодомора геноцидом – Кулеба
25.11.2022, 10:48
Бундестаг (Фото: flickr.com/barcoder)
Все демократические фракции парламента Германии договорились поддержать на следующей неделе резолюцию о признании Голодомора геноцидом. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", – написал Кулеба.
- 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа.
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