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В парламенте Германии договорились поддержать признание Голодомора геноцидом – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 10:48
В парламенте Германии договорились поддержать признание Голодомора геноцидом – Кулеба - Фото
Бундестаг (Фото: flickr.com/barcoder)

Все демократические фракции парламента Германии договорились поддержать на следующей неделе резолюцию о признании Голодомора геноцидом. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", – написал Кулеба.

  • 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа. 

Читайте также: Папа римский Франциск сравнил войну в Украине с Голодомором. Назвал ее "ужасным геноцидом"

Вадим Ребрина
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голодомор геноцид дмитрий кулеба
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