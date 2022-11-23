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Папа римский Франциск сравнил войну в Украине с Голодомором. Назвал ее "ужасным геноцидом"

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 12:09
Папа римский Франциск сравнил войну в Украине с Голодомором. Назвал ее
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов, который устроил советский тиран Иосиф Сталин. Об этом он сказал  во время аудиенции на площади Святого Петра, цитирует его The Guardian.

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По его словам, украинский народ сегодня страдает от "мученической смерти агрессии".

Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который он назвал "ужасным геноцидом". 

СПРАВКА. Каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после восстановления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официальном признан геноцидом украинского народа.
  • 9 ноября Франциск заявил, что войну России против Украины якобы "нельзя решить с помощью оружия" и эта "инфантильная логика" не поможет.
  • 16 ноября папа римский осудил массированные ракетные удары по Украине 15 ноября, попросив Бога "поторопиться" с прекращением войны.
  • Недавно он снова сказал, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы быть посредником и положить конец войне России против Украины, и призвал всех "быть пацифистами".

Читайте также: Глава УГКЦ после слов Франциска о "гуманизме" России подарил ему кусок российской мины 

Дмитро Гриниченко
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