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Папу римского спросили о войне: призвал быть пацифистами и демилитаризовать сердца

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 11:44
Папу римского спросили о войне: призвал быть пацифистами и демилитаризовать сердца - Фото
Папа римський Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск снова заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы посредничать и положить конец войне России против Украины, и призвал всех быть пацифистами. Об этом он сказал в интервью итальянской ежедневной газете La Stampa.

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На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал всех быть пацифистами и выступил за "настоящий мир", а не перемирие.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога", – сказал папа римский.

  • 9 ноября Франциск снова заявил, что войну России против Украины якобы "нельзя разрешить с помощью оружия", и эта "инфантильная логика" не поможет.
  • 16 ноября папа римский Франциск осудил массированные ракетные удары по Украине 15 ноября, попросив бога "поторопиться" с прекращением войны.

Оксана Житнюк
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Папа римский франциск Ватикан переговоры война посредник
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