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Парламентарии Ирландии и Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа

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24.11.2022, 19:45
Парламентарии Ирландии и Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщают пресс-служба молдовского парламента и посольство Украины в Ирландии.

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Украинское посольство в Ирландии сообщило, что сегодня, 24 ноября, верхняя палата ирландского парламента приняла "поистине историческое решение" признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

"Ирландия входит в число наших самых близких друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", – отметили в посольстве.

В заявлении парламентариев сказано: "Мы выражаем нашу солидарность с Украиной в увековечении памяти об этом искусственном голоде, которому был подвержен украинский народ сознательной политикой тоталитарного сталинского режима, что привело к гибели миллионов невинных жизней".

Также сегодня парламент Молдовы принял декларацию об осуждении голода 1923-1933 гг. в Украине. За инициативу проголосовали 54 парламентария из 101.

"Широкомасштабные политические репрессии против украинских крестьян путем искусственного вызывания голода были мерами сознательного террора, проводимого советским тоталитарным режимом", – сказано в принятом документе.

В декларации указывается, что тоталитарный большевистский режим СССР несет прямую ответственность за преднамеренный акт геноцида против украинского народа, когда, по историческим данным, ежедневно погибали 28 000 украинцев.

Депутаты также призвали парламенты других стран и международные институты проявить солидарность с Украиной и дать справедливую оценку трагедии 1932-1933 годов.

Минута молчания в парламенте Молдовы в память о жертвах Голодомора:

Голодомор был признан актом геноцида и осужден 64 государствами-членами ООН, государствами-членами ОБСЕ и ЮНЕСКО.

  • В апреле 2022 года нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1930-х годов геноцидом.
  • 21 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецких политиков признать Голодомор геноцидом украинского народа, "исправив ошибку, которой они придерживались ранее", когда отказывались это делать.

Читайте также: Папа римский Франциск сравнил войну в Украине с Голодомором. Назвал ее "ужасным геноцидом"

Оксана Житнюк
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голодомор геноцид ирландия Молдова
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