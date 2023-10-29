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Пограничники сбили из ПЗРК российский самолет, предварительно штурмовик Су-25 – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 15:15
Пограничники сбили из ПЗРК российский самолет, предварительно штурмовик Су-25 – ГПСУ - Фото
Истребитель Су-25 (Фото - Wikipedia)

Под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет, сообщает Украинская правда со ссылкой на спикера ГПСУ. 

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Представитель госпогранслужбы Андрей Демченко сказал изданию, что на Авдеевском направлении после выстрела из ПЗРК "самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом".

По предварительной информации, подбит штурмовик Су-25. 

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
  • 20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
Сергей Бережной
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