Утром Воздушные силы сбили сразу три российских боевых самолета на востоке

С начала полномасштабной войны, по данным Генштаба, армия России потеряла 332 самолета разных типов и модификаций

Су-34 россиян (Фото: ресурс оккупантов)

Утром 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских воздушных судна. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", – написал он.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Су-34 и Су-35 используются россиянами для нанесения ударов по украинским городам и населенным пунктам. В частности, данные самолеты способны сбрасывать авиабомбу ФАБ-500.

С начала полномасштабной войны, по данным Генштаба, армия России потеряла 332 самолета разных типов и модификаций.

Фото: Воздушные силы