Утром Воздушные силы сбили сразу три российских боевых самолета на востоке
Утром 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских воздушных судна. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", – написал он.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.
Су-34 и Су-35 используются россиянами для нанесения ударов по украинским городам и населенным пунктам. В частности, данные самолеты способны сбрасывать авиабомбу ФАБ-500.
С начала полномасштабной войны, по данным Генштаба, армия России потеряла 332 самолета разных типов и модификаций.
- 22 декабря 2023 года командующий Воздушными силами Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
- Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.
- Спикер ПС Игнат о трех сбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.