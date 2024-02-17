Армія Росії за добу втратила понад 1000 людей, 11 танків та 28 артсистем – статистика

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу російська армія втратила 1050 солдатів, 11 танків та 28 артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 90 бойових зіткнень на фронті. Водночас половина з них – лише на Авдіївському напрямку: 38 атак ворога було відбито в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще п'ять – біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 401 350 (+1050);

→ танків ‒ 6476 (+11);

→ бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16);

→ артилерійських систем – 9669 (+28);

→ РСЗВ – 984 (+0);

→ засобів ППО ‒ 671 (+0);

→ літаків – 332 (+0);

→ гелікоптерів – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);

→ крилатих ракет ‒ 1896 (+1);

→ кораблів /катерів ‒ 25 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18);

→ спеціальної техніки ‒ 1533 (+5).

В ніч проти 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

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