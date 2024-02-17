Армія Росії за добу втратила понад 1000 людей, 11 танків та 28 артсистем – статистика
За добу російська армія втратила 1050 солдатів, 11 танків та 28 артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 90 бойових зіткнень на фронті. Водночас половина з них – лише на Авдіївському напрямку: 38 атак ворога було відбито в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще п'ять – біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
→ особового складу ‒ близько 401 350 (+1050);
→ танків ‒ 6476 (+11);
→ бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16);
→ артилерійських систем – 9669 (+28);
→ РСЗВ – 984 (+0);
→ засобів ППО ‒ 671 (+0);
→ літаків – 332 (+0);
→ гелікоптерів – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);
→ крилатих ракет ‒ 1896 (+1);
→ кораблів /катерів ‒ 25 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18);
→ спеціальної техніки ‒ 1533 (+5).
- В ніч проти 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.
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