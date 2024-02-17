Армия России за сутки потеряла более 1000 человек, 11 танков и 28 артсистем – статистика
За сутки российская армия потеряла 1050 солдат, 11 танков и 28 артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 90 боевых столкновениях на фронте. В то же время, половина из них – только на Авдеевском направлении: 38 атак врага были отбиты в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичев и еще пять – возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Общие потери врага во время большой войны составили:
→ личного состава – около 401 350 (+1050);
→ танков ‒ 6476 (+11);
→ боевых бронированных машин – 12 145 (+16);
→ артиллерийских систем – 9669 (+28);
→ РСЗО – 984 (+0);
→ средств ПВО ‒ 671 (+0);
→ самолетов – 332 (+0);
→ вертолетов – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5);
→ крылатых ракет – 1896 (+1);
→ кораблей /катеров ‒ 25 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 734 (+18);
→ специальной техники – 1533 (+5).
- В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.
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