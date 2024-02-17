Армия России за сутки потеряла более 1000 человек, 11 танков и 28 артсистем – статистика

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки российская армия потеряла 1050 солдат, 11 танков и 28 артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 90 боевых столкновениях на фронте. В то же время, половина из них – только на Авдеевском направлении: 38 атак врага были отбиты в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичев и еще пять – возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Общие потери врага во время большой войны составили:

→ личного состава – около 401 350 (+1050);

→ танков ‒ 6476 (+11);

→ боевых бронированных машин – 12 145 (+16);

→ артиллерийских систем – 9669 (+28);

→ РСЗО – 984 (+0);

→ средств ПВО ‒ 671 (+0);

→ самолетов – 332 (+0);

→ вертолетов – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5);

→ крылатых ракет – 1896 (+1);

→ кораблей /катеров ‒ 25 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 734 (+18);

→ специальной техники – 1533 (+5).

В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

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