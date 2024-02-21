ВСУ: Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16, но процесс идет

Спикер ВС ВСУ Игнат заявил, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пока неизвестно, когда Киев получит самолеты F-16, однако "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке. Об этом он рассказал в интервью для издания Укринформ.

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"Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", – констатировал он и отметил, что Украине, которая должна получить не самые новые модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов".

Игнат отметил, что процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе.

"Пока продолжаются полеты с инструкторами. Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты", – заявил спикер.

Он также подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире, но не следует ожидать, что "придут самолеты и все – победа".

"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно", – подытожил он.

В феврале начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что истребители F-16 появятся на небе Украины уже весной 2024 года.

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26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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