Перші чотири українські льотчики завершать навчання на F-16 до літа – CNN

Раніше повідомлялося, що Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на F-16

F-16 (Фото: EPA)

Перші чотири українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 до літа. Військові розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального крила в Тусоні, повідомило видання CNN, цитуючи речницю Національної гвардії Арізони Ерін Ганніган.

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За даними капітана Ганніган, очікується, що всі льотчики завершать навчання в період з травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить англійськомовну підготовку, необхідну для керування американським винищувачем четвертого покоління, зазначила вона.

У лютому глава Національної гвардії генерал Ден Гокансон заявив, що попри те, що у США закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву – Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

10 листопада 2023 року у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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