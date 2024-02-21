Первые четыре украинских летчика завершат обучение на F-16 до лета – CNN

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия США имеет достаточно средств для обучения украинских летчиков на F-16

F-16 (Фото: EPA)

Первые четыре украинских летчика завершат обучение на истребителях F-16 к лету. Военные начали подготовку в середине октября на базе 162-го истребительного крыла в Тусоне, сообщило издание CNN, цитируя пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны Эрин Ганниган.

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По данным капитана Ганниган ожидается, что все летчики завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от прогресса программы.

Вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит англоязычную подготовку, необходимую для управления американским истребителем четвертого поколения, отметила она.

В феврале глава Национальной гвардии генерал Дэн Гокансон заявил, что несмотря на то, что в США заканчиваются деньги для поставки дополнительного вооружения и помощи Киеву – Национальная гвардия США имеет достаточно средств для обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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