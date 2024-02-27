Еще две страны заявили, что их войск в Украине не будет. МИД Италии: Это идея Макрона
Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона". Об этом сообщили издания Reuters и Ansa.
По словам пресс-секретаря правительства Испании Пилар Аллегрии, Мадрид не согласился с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке войск в Украину. Она также выразила мнение, что помощь должна быть ограничена только оружием и другими материалами.
"Единство было и есть самым эффективным оружием, которое имеет Европа, чтобы противостоять нападению Путина", – акцентировала Аллегрия.
Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что его страна также против отправки войск в Украину, и назвал возможность отправки западных войск в Украину "идеей Макрона".
Таяни подчеркнул, что стоит быть осторожными, потому что "мы не должны заставлять людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией".
"Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, по моему личному мнению, я не являюсь сторонником отправки итальянских войск воевать в Украину", – добавил он.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник поднял вопрос о возможности направления европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".
- Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.
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