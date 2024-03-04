В НАТО сказали "какого черта". Франция предлагала отправить войска в Украину — дипломат

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Генеральный штаб Франции обращался к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть отправку войск в Украину. Об этом написал бывший посол США при Альянсе Иво Даалдер в колонке для издания Politico.

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По его словам, за несколько недель до заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной дислокации военных НАТО в Украине начальник Генштаба страны Тьерри Буркхард написал половине своих коллег по НАТО с предложением рассмотреть такую возможность.

Он предусматривал комплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

"Ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал яростным "какого черта?", — заявил Даалдер.

Дипломат отметил, что все союзники ответили "решительным нет" из-за того, что Макрон преследовал "коварную политическую цель".

Ранее Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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