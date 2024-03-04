У НАТО сказали "якого біса". Франція пропонувала відправити війська до України — дипломат
Генеральний штаб Франції звертався до союзників з НАТО з пропозицією розглянути відправлення військ до України. Про це написав колишній посол США при Альянсі Іво Даалдер у стовпці для видання Politico.
За його словами, за кілька тижнів до заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливу дислокацію військових НАТО в Україні начальник Генштабу країни Тьєррі Буркхард написав половині своїх колег з НАТО з пропозицією розглянути таку можливість.
Він передбачав комплектування оборонних систем, навчання сил у країні, початок кібероперацій та пропозицію допомоги в розмінуванні.
"Жоден воєначальник не надішле такого роду листа без явної підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни. І кожен союзник, як мені сказали, відреагував запеклим "якого біса?", – заявив Даалдер.
Дипломат зазначив, що всі союзники відповіли "рішучим ні" через те, що Макрон переслідував "підступну політичну мету".
Раніше Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
- Чехія та Польща не розглядають можливості введення військ до України. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
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