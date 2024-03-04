У НАТО сказали "якого біса". Франція пропонувала відправити війська до України — дипломат

Емманюель Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Генеральний штаб Франції звертався до союзників з НАТО з пропозицією розглянути відправлення військ до України. Про це написав колишній посол США при Альянсі Іво Даалдер у стовпці для видання Politico.

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За його словами, за кілька тижнів до заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливу дислокацію військових НАТО в Україні начальник Генштабу країни Тьєррі Буркхард написав половині своїх колег з НАТО з пропозицією розглянути таку можливість.

Він передбачав комплектування оборонних систем, навчання сил у країні, початок кібероперацій та пропозицію допомоги в розмінуванні.

"Жоден воєначальник не надішле такого роду листа без явної підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни. І кожен союзник, як мені сказали, відреагував запеклим "якого біса?", – заявив Даалдер.

Дипломат зазначив, що всі союзники відповіли "рішучим ні" через те, що Макрон переслідував "підступну політичну мету".

Раніше Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливості введення військ до України. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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