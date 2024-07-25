Литва розробляє план масової евакуації людей у разі війни

Після завершення підготовки плану його має затвердити уряд

Прапор Литви (Фото: EPA)

Очільники низки литовських міністерств обговорили питання масової евакуації населення у разі війни. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ країни.

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У Литві цей план обговорюють на рівні МВС, міністерств оборони та зв’язку, а також Національного центру управління кризовими ситуаціями та іншими державними установами.

Відомство нагадало, що на початку липня передало муніципалітетам план евакуації та вимагало протягом 1,5 місяця оцінити можливості та потреби для його реалізації.

Серед іншого, муніципалітети повинні розробити маршрути евакуації та порахувати кількість транспорту для вивезення людей, зазначили в МВС.

Після завершення підготовки плану його має затвердити уряд.

22 травня російське опозиційне видання The Moscow Times писало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою у Балтійському морі.

МЗС Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".

2 липня мер Вільнюса Валдас Бенкунскас представив комплексний план оборони міста на випадок вторгнення, який передбачає закупівлю так званих "зубів дракона" та тренування пілотів дронів.

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