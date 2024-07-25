Литва разрабатывает план массовой эвакуации людей в случае войны

После завершения подготовки плана его должно утвердить правительство

Флаг Литвы (Фото: EPA)

Руководители ряда литовских министерств обсудили вопросы массовой эвакуации населения в случае войны. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Литве этот план обсуждают на уровне МВД, министерств обороны и связи, а также Национального центра управления кризисными ситуациями и другими государственными учреждениями.

Ведомство напомнило, что в начале июля передало муниципалитетам план эвакуации и требовало в течение 1,5 месяца оценить возможности и потребности для его реализации.

Среди прочего, муниципалитеты должны разработать маршруты эвакуации и посчитать количество транспорта для вывоза людей, отметили в МВД.

После завершения подготовки плана его должно утвердить правительство.

22 мая российское оппозиционное издание The Moscow Times писало, что Кремль в одностороннем порядке решил сменить морские границы страны с Литвой в Балтийском море.

МИД Литвы назвал это "устрашением" и заявил, что "это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы".

2 июля мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас представил комплексный план обороны города на случай вторжения, предусматривающий закупку так называемых "зубов дракона" и тренировку пилотов дронов.

Читайте: В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы