Литва строит фортификации на границе с Калининградской областью России

Уже началась транспортировка на специально оборудованные площадки так называемых "зубов дракона", противотанковых "ежей" и другого оборудования

Флаг Литвы (Иллюстративное фото: EPA)

Литва начинает укреплять оборонительными сооружениями границу с Калининградской областью России. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Лауринас Кащюнас, передает вещатель LRT.

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По словам министра, после оценки ситуации на приграничных территориях Литва решила установить фортификационные сооружения в двух местах вблизи Калининградской области. Кащюнас отметил, что уже началась транспортировка на специально оборудованные площадки так называемых "зубов дракона", противотанковых "ежей" и другого оборудования.

Работы по строительству фортификационных сооружений, как отметил глава оборонного ведомства, должны быть завершены до конца 2024 года.

Министерство национальной обороны Литвы должно официально представить общественности решение о постоянном укреплении на границе с Калининградской областью РФ 5 сентября. Ранее в ведомстве сообщали, что на меры по контрмобильности выделено более 4 млн евро.

22 мая российское оппозиционное издание The Moscow Times писало, что Кремль в одностороннем порядке решил изменить морские границы страны с Литвой в Балтийском море.

МИД Литвы назвал это "устрашением" и заявил, что "это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы".

2 июля мэр Вильнюса представил комплексный план обороны города на случай вторжения, предусматривающий закупку так называемых "зубов дракона" и тренировку пилотов дронов.

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