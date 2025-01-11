Naval News: Китай, схоже, будує спеціалізовані баржі для вторгнення на Тайвань

Журналісти порівнюють ці баржі з тими, що використовували союзники під час висадки в Нормандії в Другій світовій війні

Фото: Naval News

Китай будує флот барж із дорожніми мостами або пірсами, що виступають із носа суден. Ці конструкції дозволяють розвантажувати танки та іншу техніку, що може бути використано для спроби вторгнення на Тайвань, повідомляє видання Naval News.

Оборонні аналітики помітили значне збільшення кількості таких барж на корабельні Guangzhou Shipyard International на острові Лонгсюе.: наразі там відбувається будівництво від трьох до п'яти одиниць.

Подовжені автодорожні мости, за оцінками, матимуть довжину до 120 метрів. Цього достатньо, щоб дістатися до прибережних доріг або твердих поверхонь за межами пляжу, пише видання. Крім того, в кормах барж є платформи, на які можуть швартуватися інші судна для розвантаження.

Журналісти порівнюють ці баржі з тими, що використовували союзники під час висадки в Нормандії в Другій світовій війні. Також зазначається, що вони навряд чи будуть використовуватися в комерційних цілях.

Посилаючись на експерта з оборони Демієна Саймона, Naval News зазначає, що баржі, ймовірно, створені для того, щоб взаємодіяти з цивільними поромами подвійного призначення, які можуть бути використані під час потенційного вторгнення на Тайвань.

За словами кількох джерел, ці баржі дадуть Китаю можливість висаджувати танки та війська в місцях, де раніше це було б неможливо. Це змінює правила гри, адже Тайвань зазвичай готується захищати порти та подібні об'єкти, підсумовують медійники.