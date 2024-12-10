Пекін розгорнув поблизу Тайваню найбільший за останні 30 років військово-морський флот

Китай розгорнув флот від південних японських островів до Південнокитайського моря, це наймасштабніша активність з 1996 року

Фото: ЕРА/MIKKEL BERG PEDERSEN

Китай активізував військово-морську діяльність у регіональних водах, що викликало занепокоєння Тайваню. За даними Міноборони острова, таке розгортання китайських сил є найбільшими за майже три десятиліття, повідомляє Reuters.

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Представник тайванського Міністерства оборони Сун Ліфан заявив, що нинішнє розгортання китайських військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південнокитайського моря є наймасштабнішим з часів військових навчань КНР навколо Тайваню у 1996 році, напередодні президентських виборів.

Пекін поки не надав офіційних коментарів і не підтвердив проведення навчань. Водночас тайванські військові повідомили про розгортання китайських військових кораблів і суден берегової охорони.

За словами Сьє Джі-шена, старшого офіцера розвідки Міноборони Тайваню, поки що бойові стрільби не зафіксовані, але активність китайських військ на північ від Тайваню суттєво зросла протягом останньої доби. Він додав, що розгортання сил Китаю у так званому "першому острівному ланцюгу" — від Японії через Тайвань і Філіппіни до Борнео — спрямоване на обмеження доступу іноземних сил у регіон і посилення контролю над прибережними водами Китаю.

Тайванське міністерство оборони також зафіксувало 47 китайських військових літаків, що здійснили польоти навколо острова за останні 24 години, а також 12 кораблів ВМС і дев'ять суден берегової охорони. Зокрема, 26 літаків пролетіли на північ від острова поблизу китайської провінції Чжецзян, шість — над Тайванською протокою, а ще 15 — на південний захід від Тайваню.

За даними джерела з органів безпеки Тайваню, китайська авіація імітувала атаки на іноземні військово-морські кораблі, а також відпрацьовувала збиття літаків у рамках навчань, що нагадують "блокаду".

25 листопада Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вперше з квітня поблизу північного узбережжя острова помітили китайську повітряну кулю.

Того самого дня колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що Україна має більшу потребу в американській зброї, ніж її країна, – попри загрозу з боку Китайської народної республіки.