Експрезидентка Тайваню: Американська зброя Україні потрібна більше, ніж нам
Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що Україна має більшу потребу в американській зброї, ніж її країна – попри загрозу з боку Китайської народної республіки. Про це пише Politico.
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"Вони [американці] повинні робити все можливе, щоб допомогти українцям. Ми ще маємо час", – сказала Цай.
Її заява пролунала після того, як начальник Індійсько-тихоокеанського командування США адмірал Семюель Папаро сказав, що постачання озброєнь Україні почали впливати на здатність американських військових готуватися до потенційного конфлікту в Азії.
"Перемога України слугуватиме найефективнішим засобом стримування майбутньої агресії", – додала колишня глава самоврядного Тайваню.
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