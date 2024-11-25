Експрезидентка Тайваню: Американська зброя Україні потрібна більше, ніж нам

Цай Івень (Фото: ЕРА, RITCHIE B. TONGO)

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що Україна має більшу потребу в американській зброї, ніж її країна – попри загрозу з боку Китайської народної республіки. Про це пише Politico.

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"Вони [американці] повинні робити все можливе, щоб допомогти українцям. Ми ще маємо час", – сказала Цай.

Її заява пролунала після того, як начальник Індійсько-тихоокеанського командування США адмірал Семюель Папаро сказав, що постачання озброєнь Україні почали впливати на здатність американських військових готуватися до потенційного конфлікту в Азії.

"Перемога України слугуватиме найефективнішим засобом стримування майбутньої агресії", – додала колишня глава самоврядного Тайваню.