Цай Ивэнь (Фото: ЕРА, RITCHIE B. TONGO)

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что Украина нуждается в американском оружии, чем ее страна – несмотря на угрозу со стороны Китайской народной республики. Об этом пишет Politico.

"Они [американцы] должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас еще есть время", – сказала Цай.

Ее заявление прозвучало после того, как начальник индийско-тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэль Папаро сказал, что поставки вооружений Украине начали влиять на способность американских военных готовиться к потенциальному конфликту в Азии.

"Победа Украины будет служить самым эффективным средством сдерживания предстоящей агрессии", – добавила бывшая глава самоуправляющегося Тайваня.