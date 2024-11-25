Экс-президент Тайваня: Американское оружие Украине нужно больше, чем нам
Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что Украина нуждается в американском оружии, чем ее страна – несмотря на угрозу со стороны Китайской народной республики. Об этом пишет Politico.
"Они [американцы] должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас еще есть время", – сказала Цай.
Ее заявление прозвучало после того, как начальник индийско-тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэль Папаро сказал, что поставки вооружений Украине начали влиять на способность американских военных готовиться к потенциальному конфликту в Азии.
"Победа Украины будет служить самым эффективным средством сдерживания предстоящей агрессии", – добавила бывшая глава самоуправляющегося Тайваня.
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