США одобрили продажу оружия Тайваню. Китай пообещал контрмеры
Китай пообещал "контрмеры" после продажи Соединенными Штатами Тайваню оружия на $2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР.
В китайском МИД заявили, что решительно осуждают и выступают против продажи вооружения. В ведомстве добавили, что Китай призывает США немедленно прекратить вооружать Тайвань, а также совершать те опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"Китай будет принимать решительные контрмеры и примет все меры, необходимые для крепкой защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", – говорится в заявлении МИД.
Журналисты отметили, что за последние пять лет Китай активизировал свою военную деятельность вокруг Тайваня, в частности, организовав новый раунд военных учений в начале октября.
В пятницу, 25 октября, США одобрили потенциальный пакет поставки оружия Тайваню на $2 млрд. В частности, он включает в себя первую отправку на остров усовершенствованной системы противовоздушной обороны, которая прошла боевые испытания в Украине.
- 7 октября Reuters сообщало, что Китай готовится начать учения возле Тайваня после выступления главы государства.
- Уже 14 октября армия КНР развернула в море авиацию и корабли как "строгое предупреждение".
- Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации президента.