США одобрили продажу оружия Тайваню. Китай пообещал контрмеры

Тайвань (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Китай пообещал "контрмеры" после продажи Соединенными Штатами Тайваню оружия на $2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР.

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В китайском МИД заявили, что решительно осуждают и выступают против продажи вооружения. В ведомстве добавили, что Китай призывает США немедленно прекратить вооружать Тайвань, а также совершать те опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Китай будет принимать решительные контрмеры и примет все меры, необходимые для крепкой защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", – говорится в заявлении МИД.

Журналисты отметили, что за последние пять лет Китай активизировал свою военную деятельность вокруг Тайваня, в частности, организовав новый раунд военных учений в начале октября.

В пятницу, 25 октября, США одобрили потенциальный пакет поставки оружия Тайваню на $2 млрд. В частности, он включает в себя первую отправку на остров усовершенствованной системы противовоздушной обороны, которая прошла боевые испытания в Украине.