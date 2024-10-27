США схвалили продаж зброї Тайваню. Китай пообіцяв контрзаходи
Китай пообіцяв "контрзаходи" після продажу Сполученими Штатами Тайваню зброї на $2 млрд. Про це повідомила агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ КНР.
У китайському МЗС заявили, що рішуче засуджують та виступають проти продажу озброєння. У відомстві додали, що Китай закликає США негайно припинити озброювати Тайвань, а також чинити ті небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці.
"Китай вживатиме рішучих контрзаходів і вживатиме всіх заходів, необхідних для міцного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", – йдеться у заяві МЗС.
Журналісти зазначили, що за останні п’ять років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.
У п'ятницю, 25 жовтня, США схвалили потенційний пакет постачання зброї Тайваню на $2 млрд. Зокрема, він містить перше відправлення на острів удосконаленої системи протиповітряної оборони, яка пройшла бойові випробування в Україні.
- 7 жовтня Reuters повідомляло, що Китай готується розпочати навчання біля Тайваню після виступу глави держави.
- Вже 14 жовтня армія КНР розгорнула в морі авіацію та кораблі як "суворе попередження".
- Попередні навчання Китай проводив у травні невдовзі після інавгурації президента.