США схвалили продаж зброї Тайваню. Китай пообіцяв контрзаходи

Тайвань (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Китай пообіцяв "контрзаходи" після продажу Сполученими Штатами Тайваню зброї на $2 млрд. Про це повідомила агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ КНР.

У китайському МЗС заявили, що рішуче засуджують та виступають проти продажу озброєння. У відомстві додали, що Китай закликає США негайно припинити озброювати Тайвань, а також чинити ті небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці.

"Китай вживатиме рішучих контрзаходів і вживатиме всіх заходів, необхідних для міцного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", – йдеться у заяві МЗС.

Журналісти зазначили, що за останні п’ять років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.

У п'ятницю, 25 жовтня, США схвалили потенційний пакет постачання зброї Тайваню на $2 млрд. Зокрема, він містить перше відправлення на острів удосконаленої системи протиповітряної оборони, яка пройшла бойові випробування в Україні.