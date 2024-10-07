Reuters: Китай готується розпочати навчання біля Тайваню після виступу президента

Берегова охорона Тайваню (Фото: EPA)

Китай може розпочати військові навчання біля Тайваню цього тижня після того, як президент Тайваню Лай Цінде 10 жовтня виступить із промовою з нагоди 113-ї річниці заснування Китайської Республіки (офіційна назва Тайваню). Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних тайванських чиновників у дипломатичних колах і сфері безпеки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"За нашою оцінкою, незалежно від того, що скаже Лай 10 жовтня, вони можуть дати назву теперішнім навчанням і назвати їх Joint Sword (Спільний меч)-2024B. Це можливо. Ймовірно, це привід", — сказав високопоставлений представник тайванських служб безпеки, пославшись на розвіддані й оцінки уряду.

Як сказано в службовій записці з внутрішньої безпеки, з якою ознайомилося Reuters, влада Тайваню не виключає, що Китай може списати свої навчання на "провокацію" у промові тайванського президента.

У Міноборони Тайваню та Китаю, а також в управлінні у справах Тайваню не одразу прокоментували цю інформацію. Один із дипломатичних співрозмовників у Тайбеї припустив, що Китай від початку навчань може стримати близький початок виборів президента США. За його словами, Пекін не захоче виносити на міжнародний огляд напруженість навколо Тайваню у цей період.

"Сьогодні Китаю не потрібен привід для проведення військових навчань навколо Тайваню. Вони можуть проводити їх у будь-який зручний для них час", — повідомив анонімний співрозмовник.

Китай вважає президента Лая Цінде та його демократичну партію "сепаратистами", які відмовляються визнавати острів частиною Китаю. Вони навпаки наполягають на тому, що народ Тайваню "може вирішувати своє майбутнє", пише Reuters.

Попередні навчання Китай проводив у травні невдовзі після інавгурації Лая Цінде, вони були названі "Спільний меч – 2024А". У США та інших країнах тоді висловили своє занепокоєння.

17 липня 2024 року Трамп заявив, що Тайвань має платити за захист США. Кандидат у президенти зазначив, що Америка "нічим не відрізняється від страхової компанії".

19 вересня Financial Times повідомив, що Тайвань боїться пропустити момент нападу з боку Китаю на тлі постійних військових навчань країни.

1 жовтня Дональд Трамп заявив, що за його президентства Китай не нападе на Тайвань. Щобільше, на його думку, воєн у світі взагалі не буде.