Reuters: Китай готовится начать учения возле Тайваня после выступления президента
Китай может начать военные учения возле Тайваня на этой неделе после того, как президент Тайваня Лай Циндэ 10 октября выступит с речью по случаю 113-й годовщины основания Китайской Республики (официальное название Тайваня). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных тайваньских чиновников в дипломатических кругах и сфере безопасности.
"По нашей оценке, независимо от того, что скажет Лай 10 октября, они могут дать название существующим учениям и назвать их Joint Sword (Совместный меч)- 2024B. Это возможно. Вероятно, это предлог", — сказал высокопоставленный представитель тайваньских служб безопасности, сославшись на разведданные и оценки правительства.
Как сказано в служебной записке по внутренней безопасности, с которой ознакомилось Reuters, власти Тайваня не исключают, что Китай может списать свои учения на "провокацию" в речи тайваньского президента.
В Минобороны Тайваня и Китая, а также в управлении по делам Тайваня не сразу прокомментировали эту информацию. Один из дипломатических собеседников в Тайбэе предположил, что Китай от начала учений может сдержать скорое начало выборов президента США. По его словам, Пекин не захочет выносить на международное обозрение напряженность вокруг Тайваня в этот период.
"Сегодня Китаю не нужен предлог для проведения военных учений вокруг Тайваня. Они могут проводить их в любое удобное для них время", — сообщил анонимный собеседник.
Китай считает президента Лая Циндэ и его демократическую партию "сепаратистами", которые отказываются признавать остров частью Китая. Они наоборот настаивают на том, что народ Тайваня "может решать свое будущее", пишет Reuters.
Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Совместный меч — 2024А". В США и других странах тогда высказали свою обеспокоенность происходящим.
- 17 июля 2024 года Трамп заявил, что Тайвань должен платить за защиту США. Кандидат в президенты отметил, что Америка "ничем не отличается от страховой компании".
- 19 сентября Financial Times сообщил, что Тайвань боится пропустить момент нападения со стороны Китая на фоне постоянных военных учений страны.
- 1 октября Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Китай не нападет на Тайвань. Более того, по его мнению, войн в мире вообще не будет.