Reuters: Китай готовится начать учения возле Тайваня после выступления президента

Береговая охрана Тайваня (Фото: EPA)

Китай может начать военные учения возле Тайваня на этой неделе после того, как президент Тайваня Лай Циндэ 10 октября выступит с речью по случаю 113-й годовщины основания Китайской Республики (официальное название Тайваня). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных тайваньских чиновников в дипломатических кругах и сфере безопасности.

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"По нашей оценке, независимо от того, что скажет Лай 10 октября, они могут дать название существующим учениям и назвать их Joint Sword (Совместный меч)- 2024B. Это возможно. Вероятно, это предлог", — сказал высокопоставленный представитель тайваньских служб безопасности, сославшись на разведданные и оценки правительства.

Как сказано в служебной записке по внутренней безопасности, с которой ознакомилось Reuters, власти Тайваня не исключают, что Китай может списать свои учения на "провокацию" в речи тайваньского президента.

В Минобороны Тайваня и Китая, а также в управлении по делам Тайваня не сразу прокомментировали эту информацию. Один из дипломатических собеседников в Тайбэе предположил, что Китай от начала учений может сдержать скорое начало выборов президента США. По его словам, Пекин не захочет выносить на международное обозрение напряженность вокруг Тайваня в этот период.

"Сегодня Китаю не нужен предлог для проведения военных учений вокруг Тайваня. Они могут проводить их в любое удобное для них время", — сообщил анонимный собеседник.

Китай считает президента Лая Циндэ и его демократическую партию "сепаратистами", которые отказываются признавать остров частью Китая. Они наоборот настаивают на том, что народ Тайваня "может решать свое будущее", пишет Reuters.

Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Совместный меч — 2024А". В США и других странах тогда высказали свою обеспокоенность происходящим.