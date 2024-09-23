WSJ: Из-за войны в Украине и Газе Тайвань может лишиться поставок оружия из США

В Пентагоне заявили, что есть недостаток мощностей оборонной промышленной базы

Тайвань (Фото: EPA)

Тайвань испытывает задержки в поставках оружия из США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких собеседников из сферы обороны. Вероятная причина – продолжающиеся войны в Газе и Украине.

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США оказывает помощь как Израилю в борьбе с террористами ХАМАС, так и Украине в борьбе с российскими оккупантами. Как отмечает WSJ, длительные войны выявили "ограниченность западной военно-промышленной базы" – США столкнулись с нехваткой чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.

Репортер WSJ цитирует слова аналитика по вопросам обороны из вашингтонского Института Катона Эрика Гомеса, который отметил, что в какой-то момент из-за перебоев с поставками произошла задержка с передачей Тайваню систем вооружения на сумму более $20 млрд.

"Суровая правда заключается в том, что нынешняя база оборонной промышленности США не производит достаточного количества оборудования и не производит его вовремя для удовлетворения мирового спроса", — заявила вице-президент Тайваня Сяо Бикхим в ходе майского видеозвонка в Вашингтон, передает WSJ.

Бывший офицер Вооруженных сил США, который сейчас является приглашенным научным сотрудником в Институте исследований национальной обороны и безопасности Тайваня, Германтес Лайлари отметил, что Китай может принудить Тайвань сдаться, взяв остров в блокаду.

"Если будет блокада и война продолжится, то в конечном итоге у Тайваня закончится оружие. Тайвань должен быть максимально независимым, чтобы иметь возможность пополнять свои системы вооружения", — сказал Лайлари.

При этом WSJ отмечает, что даже в условиях нормальных обстоятельств процесс передачи оружия Тайваню все равно затянут из-за оплаты, производства и доставки. К примеру поставка 66 новых истребителей F-16, одобренных администрацией Дональда Трампа в 2019 году, завершится не раньше 2026 года, утверждает издание.

В Минобороны США сообщили, что Пентагон сейчас изучает возможности ускорения продажи вооружения в другие страны, в том числе и Тайвань.

"Ускорение поставок материальных средств Тайваню остается одним из приоритетов Министерства обороны... Но наша проблема в удовлетворении потребностей Тайваня — и других партнеров — обусловлена ​​в первую очередь недостаточной мощностью оборонной промышленной базы", — сообщил пресс-секретарь Джон Саппл.

Как утверждают осведомленные собеседники, беспокойство Тайваня начало расти в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим на острове создали новое военное агентство по типу подразделения оборонных инноваций Пентагона, чтобы улучшить закупки оружия у Запада и ускорить разработки собственных передовых технологий, сказал глава агентства полковник Ван Цзепин.

17 июля Трамп заявил, что Тайвань должен платить за защиту США. Кандидат в президенты отметил, что Америка "ничем не отличается от страховой компании".

19 сентября Financial Times заявило, что Тайвань обеспокоен высокой военной активностью Китая. Страна боится пропустить момент нападения.

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