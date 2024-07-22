Тайвань начал масштабные военные учения с имитацией боевых действий против Китая

Военные учения (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

В понедельник, 22 июля, Тайвань начал пятидневные военные учения, цель которых – максимально приблизиться к реальным боевым действиям и имитировать отражение атак со стороны Китая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военных Тайваня.

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В материале говорится, что в учениях этого года отменены элементы, которые были в основном показательными, в частности демонстрации огневой мощи, в то же время будут усилены учения ночью и отработка действий в условиях разорванной линии связи.

22 июля в устье реки Тамсуи, ведущей в Тайбэй, солдаты отрабатывали закладку мин, чтобы задержать высадку вражеских войск с целью захвата столицы.

Кроме того, в начале учений в северном городе Таоюань, где находится главный международный аэропорт Тайваня, резервисты собрались для получения приказов как во время войны, а гражданские фургоны были привлечены для перевозки снаряжения.

А утром в четверг, 25 июля, аэропорт Таоюань будет закрыт на час для проведения учений, хотя в тот же день ожидается, что остров накроет тайфун, который может отложить их.

Сценарии учений на этой неделе включают в себя создание резервных командных линий после уничтожения центров и рассредоточения китайских сил, пытающихся высадиться на западном побережье Тайваня со стороны Китая.

Боевые стрельбы будут проходить только на отдаленных островах Тайваня, в том числе на Кинмене и Мацу, расположенных рядом с китайским побережьем, пишет Reuters.

Военные учения пройдут вместе с учениями гражданской обороны, в рамках которых улицы крупных городов эвакуируют на 30 минут во время имитации китайской ракетной атаки, а на мобильных телефонах будут звучать тестовые предупреждающие сигналы.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов ко вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

19 июня Госдеп США одобрил продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на сумму около $360 млн.

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