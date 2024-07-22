Тайвань розпочав масштабні військові навчання з імітацією бойових дій проти Китаю

Військові навчання (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

У понеділок, 22 липня, Тайвань розпочав п’ятиденні військові навчання, які мають на меті максимально наблизитися до реальних бойових дій та імітувати відбиття атак з боку Китаю. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на військових Тайваню.

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У матеріалі йдеться, що в цьогорічних навчаннях скасовано елементи, які були здебільшого показовими, зокрема демонстрації вогневої потужності, натомість будуть посилені навчання вночі й відпрацювання дій за умов розірваної лінії зв'язку.

22 липня у гирлі річки Тамсуі, що веде до Тайбею, солдати відпрацьовували закладання мін, щоб затримати висадку ворожих військ з метою захоплення столиці.

Крім того, на початку навчань у північному місті Таоюань, де розташовано головний міжнародний аеропорт Тайваню, резервісти зібралися для отримання наказів, як під час війни, а цивільні фургони були залучені для перевезення спорядження.

А вранці у четвер, 25 липня, аеропорт Таоюань буде закритий на годину для проведення навчань, хоча того ж дня очікується, що острів накриє тайфун, що може відкласти їх.

Сценарії навчань цього тижня передбачають створення резервних командних ліній після знищення центрів і розосередження китайських сил, які намагаються висадитися на західному узбережжі Тайваню, зі сторони Китаю.

Бойові стрільби відбуватимуться лише на віддалених островах Тайваню, зокрема на Кінмені й Мацу, які розташовані поруч з китайським узбережжям, пише Reuters.

Військові навчання відбудуться разом із навчаннями цивільної оборони, в межах яких вулиці великих міст евакуйовують на 30 хвилин під час імітації китайської ракетної атаки, а на мобільних телефонах звучатимуть тестові попереджувальні сигнали.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

19 червня Держдеп США схвалив продаж Тайваню безпілотників і боєприпасів на суму приблизно $360 млн.

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