WSJ: Через війну в Україні та Газі Тайвань може втратити постачання зброї з США

У Пентагоні заявили, що є нестача потужностей оборонної промислової бази

Тайвань (Фото: EPA)

Тайвань відчуває затримки постачання зброї з США, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на кількох співрозмовників зі сфери оборони. Імовірна причина – наявні війни в Газі та Україні.

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США надає допомогу як Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС, так і Україні у боротьбі з російськими окупантами. Як зазначає WSJ, тривалі війни виявили "обмеженість західної військово-промислової бази" – США зіткнулися з нестачею чипів, обладнання та кваліфікованих робітників.

Репортер WSJ цитує слова аналітика з питань оборони з вашингтонського Інституту Катона Еріка Гомеса, який зазначив, що в якийсь момент через перебої з постачанням відбулася затримка із переданням Тайваню систем озброєння на понад $20 млрд.

"Сувора правда полягає в тому, що нинішня база оборонної промисловості США не виробляє достатньої кількості обладнання і не виробляє його вчасно для задоволення світового попиту", – заявила віцепрезидентка Тайваню Сяо Бікхім під час травневого відеодзвінка до Вашингтона, передає WSJ.

Колишній офіцер Збройних сил США, який зараз є запрошеним науковим співробітником в Інституті досліджень національної оборони та безпеки Тайваню, Германтес Лайларі зазначив, що Китай може змусити Тайвань здатися, взявши острів у блокаду.

"Якщо буде блокада і війна триваттме, то, зрештою, у Тайваню закінчиться зброя. Тайвань має бути максимально незалежним, щоб мати можливість поповнювати свої системи озброєння", – сказав Лайларі.

Водночас WSJ зазначає, що навіть за умов нормальних обставин процес передання зброї Тайваню все одно затягнутий через оплату, виробництво та доставлення. Наприклад, постачання 66 нових винищувачів F-16, схвалених адміністрацією Дональда Трампа у 2019 році, завершиться не раніше 2026 року, стверджує видання.

У Міноборони США повідомили, що Пентагон зараз вивчає можливості прискорення продажу озброєння до інших країн, зокрема й Тайваню.

"Прискорення постачання матеріальних засобів Тайваню залишається одним із пріоритетів Міністерства оборони... Але наша проблема в задоволенні потреб Тайваню — та інших партнерів — обумовлена ​​насамперед недостатньою потужністю оборонної промислової бази", — повідомив прессекретар Джон Саппл.

Як стверджують обізнані співрозмовники, занепокоєння Тайваню почало зростати у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У зв'язку з цим на острові створили нове військове агентство на кшталт підрозділу оборонних інновацій Пентагону, щоб покращити закупівлю зброї у Заходу та прискорити розробки власних передових технологій, сказав голова агентства полковник Ван Цзепін.

17 липня Трамп заявив, що Тайвань має платити за захист США. Кандидат у президенти зазначив, що Америка "нічим не відрізняється від страхової компанії".

19 вересня Financial Times заявило, що Тайвань стурбований високою військовою активністю Китаю. Країна боїться пропустити момент нападу.

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