FT: Тайвань побоюється пропустити момент нападу через високу військову активність Китаю

Армія КНР (Фото: Міноборони Китаю)

У Тайвані стурбовані військовою активністю Китаю, яка зростає. Міністр оборони держави Веллінгтон Ку заявив, що через це важко виявити передумови нападу на Тайвань, передає Financial Times.

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Міністр зазначив, що Тайвань має перевірити здатність реагувати на "потенційні раптові непередбачені обставини". Він підкреслив, що час реагування не може бути настільки довгим, як розраховували до цього.

"Ми маємо подумати про те, як ми розрізняємо мирний і воєнний час. Масштаби [воєнної] активності Китаю стають все більші й більші, і тому дедалі важче визначити, коли вони можуть перейти від навчань до великих навчань, а від великих навчань до війни" — сказав він.

Financial Times зазначає, що армія Китаю посилила патрулювання та навчання поблизу Тайваню до "безпрецедентного рівня" з травня 2024 року. Саме тоді на посаду вступив новий президент Тайваню Лай Цінде, якого Пекін називає "сепаратистом". Комуністична партія засудила главу держави за те, що його демократична партія відмовляється вважати острів частиною Китаю.

Також, як повідомляє видання, з початку 2024 року зафіксовано 2076 вторгнень китайської армії до зони ідентифікації ППО Тайваню. Перед заявою глави Міноборони авіаносна група Китаю пройшла через води поблизу північної частини острова 18 вересня і вперше увійшла до японської суміжної зони.

Міністр оборони Тайваню сказав, що армія держави має використати свої спостереження за поведінкою національної визвольної армії Китаю, щоб розробити сценарій власних навчань.