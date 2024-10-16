Китай заявил, что никогда не откажется от применения силы в отношении Тайваня
Китай не будет отказываться от применения силы в отношении Тайваня, но это касается "внешнего вмешательства и небольшого количества сепаратистов". Об этом на фоне недавних военных учений вокруг острова заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Reuters.
"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью. Но мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы", – сказал он.
Чэнь отметил, что подразумевается вмешательство "внешних сил" (вероятно, речь идет о США и их союзниках) и небольшой группы "тайваньских сепаратистов", а не большинство жителей острова.
"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и независимо от того, вмешиваются внешние силы или нет, если он [Тайвань] решится на риск, это приведет к его собственному уничтожению. Наши действия по защите национального и территориального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на мгновение", – подытожил китайское чиновник.
- 7 октября Reuters сообщало, что Китай готовится начать обучение возле Тайваня после выступления главы государства.
- Уже 14 октября армия КНР развернула в море авиацию и корабли как "строгое предупреждение".
- Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Joint Sword – 2024 А". В США и других странах тогда выразили свою обеспокоенность.