Китай заявил, что никогда не откажется от применения силы в отношении Тайваня

Спикер китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что КНР применит силу против "сепаратистов", а не гражданских

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

Китай не будет отказываться от применения силы в отношении Тайваня, но это касается "внешнего вмешательства и небольшого количества сепаратистов". Об этом на фоне недавних военных учений вокруг острова заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Reuters.

"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью. Но мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы", – сказал он.

Чэнь отметил, что подразумевается вмешательство "внешних сил" (вероятно, речь идет о США и их союзниках) и небольшой группы "тайваньских сепаратистов", а не большинство жителей острова.

"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и независимо от того, вмешиваются внешние силы или нет, если он [Тайвань] решится на риск, это приведет к его собственному уничтожению. Наши действия по защите национального и территориального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на мгновение", – подытожил китайское чиновник.