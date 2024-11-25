Тайвань помітив китайську повітряну кулю поблизу свого північного узбережжя
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вперше з квітня поблизу північного узбережжя острова помітили китайську повітряну кулю, пише Reuters.
У Тайбеї цей інцидент вважають спробою тиску з боку Китаю, зазначають журналісти.
Кулю зафіксували 24 листопада, о 18:21 за місцевим часом (12:21 за Києвом), приблизно за 111 км на північ від порту Кілун. Вона рухалася на висоті 10 км і зникла через дві години. Саме територію Тайваню вона не перетинала, додали у тайванському оборонному відомстві.
Міністерство оборони КНР наразі ситуацію не коментує.
- 4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.
- 10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.