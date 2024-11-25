Тайвань помітив китайську повітряну кулю поблизу свого північного узбережжя

Куля рухалася на висоті 10 км і зникла через дві години. Саме територію Тайваню вона не перетинала

Китайська повітряна куля над США 2023 року (Ілюстративне фото: ЕРА / NELL REDMOND)

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вперше з квітня поблизу північного узбережжя острова помітили китайську повітряну кулю, пише Reuters.

У Тайбеї цей інцидент вважають спробою тиску з боку Китаю, зазначають журналісти.

Кулю зафіксували 24 листопада, о 18:21 за місцевим часом (12:21 за Києвом), приблизно за 111 км на північ від порту Кілун. Вона рухалася на висоті 10 км і зникла через дві години. Саме територію Тайваню вона не перетинала, додали у тайванському оборонному відомстві.

Міністерство оборони КНР наразі ситуацію не коментує.