Тайвань заметил китайский воздушный шар вблизи своего северного побережья
Министерство обороны Тайваня сообщило, что впервые с апреля у северного побережья острова заметили китайский воздушный шар, пишет Reuters.
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В Тайбэе этот инцидент считают попыткой давления со стороны Китая, отмечают журналисты.
Шар зафиксировали 24 ноября, в 18:21 по местному времени (12:21 по Киеву), примерно в 111 км к северу от порта Килун. Он двигался на высоте 10 км и скрылся через два часа. Именно территорию Тайваня он не пересекал, добавили в тайваньском оборонном ведомстве.
Министерство обороны КНР пока ситуацию не комментирует.