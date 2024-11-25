Тайвань заметил китайский воздушный шар вблизи своего северного побережья

Шар двигался на высоте 10 км и исчез через два часа. Именно территорию Тайваня он не пересекал

Китайский воздушный шар над США в 2023 году (Иллюстративное фото: ЕРА / NELL REDMOND)

Министерство обороны Тайваня сообщило, что впервые с апреля у северного побережья острова заметили китайский воздушный шар, пишет Reuters.

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В Тайбэе этот инцидент считают попыткой давления со стороны Китая, отмечают журналисты.

Шар зафиксировали 24 ноября, в 18:21 по местному времени (12:21 по Киеву), примерно в 111 км к северу от порта Килун. Он двигался на высоте 10 км и скрылся через два часа. Именно территорию Тайваня он не пересекал, добавили в тайваньском оборонном ведомстве.

Министерство обороны КНР пока ситуацию не комментирует.