Польща підіймала літаки та посилювала безпеку через атаку Росії по Україні

Операція з захисту повітряного простору тривала близько трьох годин

Польські літаки (Ілюстративне фото: x.com/DowOperSZ)

Польща підіймала літаки через атаку Росії по Україні в ніч проти 9 липня. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил країни.

В небо близько 04:00 була піднята польська та союзна авіація. Були задіяні чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

Були вжиті заходи безпеки в районах, які межують із зонами, що є під загрозою.

"Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – зазначили польські військові.

Однак вже приблизно о 06:30 рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився. Польські та союзні літаки, а також наземні засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.