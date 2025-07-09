Польща підіймала літаки та посилювала безпеку через атаку Росії по Україні
Польща підіймала літаки через атаку Росії по Україні в ніч проти 9 липня. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил країни.
В небо близько 04:00 була піднята польська та союзна авіація. Були задіяні чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.
Були вжиті заходи безпеки в районах, які межують із зонами, що є під загрозою.
"Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – зазначили польські військові.
Однак вже приблизно о 06:30 рівень загрози ракетних ударів російської авіації по території України знизився. Польські та союзні літаки, а також наземні засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.
- В ніч на 9 липня Росія атакувала ракетами і дронами Луцьк – в місті виникли пожежі. Мер міста назвав атаку наймасованішою з початку війни. Також дронами ворог атакував Київську область та Київ, є поранена жінка.