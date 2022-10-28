ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео
28.10.2022, 11:45
Мобилизованные РФ (скриншот с видео)
Украинские военнослужащие захватили вражеский бронетранспортер без единого выстрела. Видео опубликовал Стратком ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Бойцы украинских Сил обороны подобрались к позиции оккупантов, когда двое россиян были в палатке у вражеского БТР.
Судя по видео, бойцы ВСУ в итоге получили трофейный БТР и взяли в плен трех россиян.
- Ранее мобилизованные РФ записали видео со своей позиции, "обустроенной" в шалаше: пожаловались на отсутствие воды, еды и другого обеспечения.
- Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже почти 70 000 убитыми.
Смотрите также: Украинские десантники уничтожили скрытую бронетехнику оккупантов вместе с экипажем – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии