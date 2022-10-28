ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео

Украинские военнослужащие захватили вражеский бронетранспортер без единого выстрела. Видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Бойцы украинских Сил обороны подобрались к позиции оккупантов, когда двое россиян были в палатке у вражеского БТР.

Судя по видео, бойцы ВСУ в итоге получили трофейный БТР и взяли в плен трех россиян.

Ранее мобилизованные РФ записали видео со своей позиции, "обустроенной" в шалаше: пожаловались на отсутствие воды, еды и другого обеспечения.

Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже почти 70 000 убитыми.

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Оксана Житнюк

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