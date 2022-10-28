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ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 11:45
ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео - Фото
Мобилизованные РФ (скриншот с видео)

Украинские военнослужащие захватили вражеский бронетранспортер без единого выстрела. Видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Бойцы украинских Сил обороны подобрались к позиции оккупантов, когда двое россиян были в палатке у вражеского БТР.

Судя по видео, бойцы ВСУ в итоге получили трофейный БТР и взяли в плен трех россиян.

  • Ранее мобилизованные РФ записали видео со своей позиции, "обустроенной" в шалаше: пожаловались на отсутствие воды, еды и другого обеспечения.
  • Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже почти 70 000 убитыми.

Смотрите также: Украинские десантники уничтожили скрытую бронетехнику оккупантов вместе с экипажем – видео

Оксана Житнюк
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война мобилизация бтр трофей
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